Зеленая вспышка в небе над российским городом попала на видео

Большой новосибирский планетарий опубликовал в сети видео, на котором запечатлен вспыхнувший над городом космический объект. Запись появилась во вторник, 27 ноября, на официальной странице организации во «ВКонтакте».

Природное явление было зафиксировано 27 ноября около 9:00 утра по местному времени. На кадрах можно рассмотреть полет, предположительно, яркого болида в небе над Дзержинским или Калининским районом Новосибирска.

Ученые обратились к местным жителям с просьбой присылать видеозаписи необычного явления, чтобы проанализировать их и установить точные характеристики объекта.

В комментариях к записи очевидцы поделились впечатлениями от увиденного. «Утром вышел на балкон потянуться и вдохнуть свежего воздуха, в это время увидел, как эта штука падает вниз, оставляя за собой шлейф зеленого цвета — очень необычно и красиво», — рассказал новосибирец.

Произошедшее удивило ученых, так как активных метеорных потоков сейчас нет, рассказал «Комсомольской правде» замдиректора Большого новосибирского планетария Илья Орлов. «То ли это хвост от этого метеорного потока, то ли это просто одиночный метеор, надо выяснять. Очень интересное явление, достойное изучения», — рассказал он.

В августе жители Сургута и Нефтеюганска (ХМАО-Югра) заметили в небе летящий объект, похожий на метеорит. Очевидцы сняли его на видео и поделились необычными кадрами в сети.

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