В США упал метеорит

Mike Simon / YouTube

Вблизи города Детройт, штат Мичиган, упал метеорит, сообщила Национальная метеорологическая служба США в Twitter. Явление зафиксировали камеры наружного наблюдения и видеорегистраторы.

«После изучения данных, Национальная метеорологическая служба может подтвердить, что вспышка и хлопок были вызваны не громом или молнией, а, вероятнее всего, метеоритом. Мы продолжаем следить за информацией от астрономических агентств для официального подтверждения», — говорится в посте ведомства.

В Геологической службе США также подтвердили факт падения метеорита. Уточняется, что он упал в восьми километрах от поселка Нью-Хейвен и вызвал землетрясение магнитудой 2,0. Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.

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