Упавший на сарай в Нидерландах камень оказался метеоритом

Специалисты из лейденского музея «Натуралис» выяснили, что камень, упавший на крышу сарая в Нидерландах в январе 2017 года, является метеоритом возрастом 4,5 миллиарда лет. Об этом сообщает издание Dutch News.

Небесное тело весом в 500 граммов упало в деревне Брук ин Ватерланд, расположенной в провинции Северная Голландия. Владельцы сарая обнаружили метеорит на следующий день и связались с учеными. Эксперты подтвердили, что камень являлся хондритом c низким содержанием металлического железа. Он возник примерно в одно время с Солнечной системой.

По словам исследователей, хондрит прилетел из области между Марсом и Юпитером, где находится множество астероидов и их обломков.

В настоящий момент небесное тело находится в музее на временной основе, однако ученые планируют получить его навсегда. Стоимость метеорита, по оценкам, может достигать 1000 евро.

Хондриты — подгруппа метеоритов, в которых содержатся сферические или эллиптические образования преимущественно силикатного состава (хондры).

