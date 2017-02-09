Объяснено происхождение загадочного шума от метеоров

Американские ученые из Сандийских национальных лабораторий в Нью-Мексико объяснили, почему люди слышат шум во время падения метеоров, хотя звук должен достичь их только через несколько минут из-за больших расстояний. Статья исследователей опубликована в журнале Scientific Reports, кратко о ней рассказано на сайте Phys.org.

Специалисты предположили, что яркий свет, возникающий из-за сгорания космического тела, вызывает увеличение температуры поглощающих излучение наземных предметов, которые являются диэлектрическими преобразователями. К ним относятся листья, волосы или одежда. Из-за повышения температуры вблизи них возникают колебания воздуха, которые воспринимаются очевидцами как шум.

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Чтобы проверить свою теорию, исследователи изучили фотографии и видео с метеорами и измеряли интенсивность излучаемого света. Затем они рассчитали шум, который производится различными наземными предметами.

Сделав необходимые расчеты, ученые провели эксперимент, генерируя яркие вспышки и наблюдая, могут ли определенные материалы испускать звук, похожий на тот, что слышат наблюдатели метеоров. По словам исследователей, результаты показали, что их фотоакустическая гипотеза верна.