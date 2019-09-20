Серфер делал селфи и случайно снял падение метеора

Кайтсерфер из немецкого города Бремерхафен случайно снял на видео падение метеора. Соответствующие кадры опубликовала газета Daily Mirror.

12 сентября Дориан Си (Dorian Cie) занимался кайтингом в Северном море. На записи мужчина держится левой рукой за планку кайта и что-то рассказывает на камеру. В этот момент в небе за его спиной пролетает метеор.

Необычным видео заинтересовалось Американское метеорное общество. Они разместили кадры на официальном сайте и подчеркнули, что запись получилась уникальная. По их словам, метеор летит по небу всего несколько секунд.

Эксперты уточнили, что он падал с юго-востока на северо-запад и приземлился в южной части Дании.

В конце мая сообщалось, что редкий метеорит упал на будку с собакой в Коста-Рике. 23 апреля в атмосферу над городом Агуас-Заркас вошел метеорит величиной со стиральную машину. При падении он развалился на сотни частей разной величины.

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