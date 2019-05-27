Редкий метеорит упал на собаку

В Коста-Рике на будку с собакой упал редкий метеорит. Об этом сообщает издание The Popular Science.

23 апреля в атмосферу над городом Агуас-Заркас вошел метеорит величиной со стиральную машину. При падении он развалился на сотни частей разной величины. Кусок весом около килограмма пробил крышу дома и упал на обеденный стол. Другой фрагмент угодил в будку, где спал пес по кличке Рокки. Стол был испорчен, собака не пострадала.

dailymail.co.uk

Ученые выяснили, что метеорит был углеродистым хондритом и состоял преимущественно из глины. «Углеродистые хондриты относительно редки, однако входят в число самых ценных для исследователей, поскольку позволяют разобраться в происхождении Солнечной системы», — говорит глава Центра изучения метеоритов Университета штата Аризона Минакши Вадхва (Meenakshi Wadhwa). Кроме того, метеориты с высоким содержанием глины помогают разрабатывать методы добычи воды из астероидов, что может оказаться полезно при освоении космоса.

Фото: Michael Farmer

Проблема заключается в том, что они очень недолговечны и могут исчезнуть после первого же дождя. Согласно пресс-релизу Университета штата Аризона, к 20 мая специалистам удалось собрать около 25 килограммов метеоритов из Агуас-Заркаса. Один из фрагментов нашли в собачьей будке.

В 2018 году сообщалось, что житель американского города Гранд-Рэпидс, штат Мичиган, много лет использовал в качестве упора для двери метеорит, который стоит около 100 тысяч долларов (6,5 миллиона рублей).

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