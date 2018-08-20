Старушка вышла в сад и нашла метеорит

Престарелые жители Франции нашли у себя в саду трехкилограммовый метеорит. Об этом сообщил информационный портал The Local.

Клодин Герман (Claudine Guermant), живущая в городке Бего на юго-западе Франции, увидела у себя во дворе необычный камень. 76-летняя старушка наткнулась на него, когда осматривала газон после того, как обработала его средством от вредителей. «Я увидела камень посреди лужайки, под ним была небольшая ямка. Я сказала себе: "Это ненормально, почему среди лужайки лежит камень?" Поэтому я подняла его и отнесла показать мужу», — рассказала она.

По словам Герман, темно-серый метеорит был размером примерно с кокос, весил три килограмма и был практически полностью гладким с небольшими выбоинами. Ее муж, 80-летний Клод, бывший профессор биохимии, внимательно изучил находку. «Когда я поднял его, то понял, что он аномально тяжелый. Я взвесил его на аптечных весах. К тому же, из-за наличия в нем железа и никеля, у него было сильное магнитное поле», — отметил мужчина. Когда он поднес к метеориту компас, его стрелка быстро закрутилась, а затем он сломался.

Президент астрономического клуба Пьер Гакомени (Pierre Gacomeni) отметил, что чета Герман может получить за находку до тысячи евро. Шанс обнаружить целый неповрежденный метеорит составляет примерно один к 180 миллионам.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!