Загадочное существо с клыками и клювом свалилось с неба

Пара из британского города Кингстон-апон-Халл, церемониальное графство Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, обнаружила необычное существо у себя во дворе. Об этом сообщает издание Hull Live.

Венди Грей (Wendy Gray) и Энди Вээр (Andy Vere) заметили «похожее на змею существо с клыками и клювом, упавшее с неба», на своем заднем дворе в четверг, 5 сентября. Они посадили его в стакан и стали искать в интернете, что бы это могло быть, но так и не определили вид животного.

«Оно выглядит так, будто его наполовину съели, и оно упало с неба. Каждый раз, когда мы поднимаем стакан, оно начинает ползать. Никогда не видела ничего похожего. Его внутренности торчат наружу, но оно все еще двигается», — отметила Грей. Работающая медсестрой женщина призналась, что, увидев существо после ночной смены, не смогла вновь заснуть.

Журналисты издания предположили, что это гусеница винного бражника или походного дубового шелкопряда.

Ранее в местных СМИ появлялись сообщения, что в расположенном неподалеку городке Бринлингтон расплодились походные дубовые шелкопряды на недавно посаженных деревьях, доставленных из Голландии. Дубы пришлось вырубить, однако от насекомых полностью избавиться не удалось. Гусеницы походного дубового шелкопряда опасны для человека — их волоски покрыты токсинами, которые вызывают воспаление или аллергическую реакцию, попадая на кожу или в дыхательные пути человека.

В мае сообщалось об американке, обнаружившей труп неизвестного животного на заднем дворе своего дома. На фото видно, что у животного удлиненное тело, зубы и когти. Женщина сопоставила его размеры с баллончиком освежителя воздуха.

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