mirror.co.uk

В американском штате Аляска рыбачка поймала загадочное существо с тонкими оранжевыми щупальцами. На видео с животным обратило внимание издание The Mirror.

На кадрах, снятых Сарой Вассер-Альфорд (Sarah Vasser-Alford) у побережья острова Принца Уэльского, видно небольшое существо, которое медленно шевелит щупальцами. Американка держит его в руках и демонстрирует со всех сторон.

За несколько дней ролик посмотрели больше 1,2 миллиона раз. Зрители сравнили морское существо с чудовищами из фильмов ужасов. Один из пользователей предположил, что женщина поймала «живой коралл».

В итоге животное идентифицировали как змеехвостку или офиура — представителя класса донных морских животных из типа иглокожих. Их тело состоит из плоского центрального диска и отходящих от него пяти (редко 10) гибких длинных лучей, называемых также руками. С их помощью змеехвостки передвигаются по дну.

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