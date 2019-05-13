Женщина обнаружила загадочное существо на заднем дворе

В американском городе Тайтусвилл, штат Флорида, женщина обнаружила труп неизвестного животного на заднем дворе своего дома. Об этом сообщает британское издание The Sun.

Келли Гаррахан (Kelly Garrahan) опубликовала на своей странице в Facebook снимки необычной находки. Она надеялась, что пользователи подскажут ей, что это может быть за существо. На фото видно, что у животного удлиненное тело, зубы и когти. Келли сопоставила его размеры с баллончиком освежителя воздуха.

В комментариях к посту пользователи выдвинули самые разные предположения касательно находки: одни сказали, что это кожура банана, другие — чупакабра. Некоторые отметили, что тело похоже на останки рептилии или маленькой собаки.

Келли отправила фотографии в комиссию по охране рыб и дикой природы Флориды для экспертного заключения. Организация заявила, что это останки мертвого опоссума.

В апреле сообщалось, что на одном из пляжей Великобритании мужчина нашел загадочное существо. Никто из его знакомых не смог опознать его.

Больше интересных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!