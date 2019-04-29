Останки загадочного существа обнаружили на пляже в Великобритании

В графстве Девон, Великобритания, мужчина обнаружил на пляже останки неизвестного животного. Об этом сообщает британское издание The Mirror.

Инцидент произошел нашел на пляже в Тинмуте. На останках был виден красновато-коричневый и белый мех. Нашедший их Коннор Виллерс (Connor Willers) был крайне заинтригован находкой, так как никто из знакомых не смог опознать ее. Труп животного сильно разложился, что значительно усложнило эту задачу.

Мужчина отправил снимки останков на местный телеканал Devon Live, который опубликовал их на своем сайте в надежде, что кто-то из зрителей сможет узнать существо.

Это не первая необычная находка на в графстве Девон. Недавно местные жители обнаружили гигантских медуз на берегу пляжа Торки, расположенного в юго-западной части Англии. Их размер составил приблизительно 90 сантиметров, а вес — около 35 килограммов. Этот вид медуз считается полностью безопасным для человека.

Ранее сообщалось, что на пляже американского штата Северная Каролина обнаружен клык акулы-мегалодона, вымершей миллионы лет назад. По предварительным оценкам, найденному зубу около трех миллионов лет.

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