Школьница нашла зуб самой большой акулы в истории

В американском штате Северная Каролина обнаружен клык акулы-мегалодона, вымершей миллионы лет назад. Об этом сообщает UPI.

По информации портала, 15 апреля Эвери Фос (Avery Fauth) гуляла с семьей по пляжу округа Онслоу и заметила необычный предмет. «Я оглядывалась по сторонам и вдруг увидела что-то, закопанное в песок, — вспоминает девушка. — Я начала раскапывать, и это оказался большой зуб. Я подняла его и показала маме».

Отец Эвери признался, что на протяжении 25 лет занимался поисками уцелевших акульих зубов, однако не находил ничего подобного.

Мегалодон — вид вымерших акул из семейства Otodontidae — считаются крупнейшими акулами в истории планеты. Их вес достигал 47 тонн. Максимальная длина животного — 18 метров, втрое больше, чем у большой белой акулы. По предварительным оценкам, найденному зубу около трех миллионов лет.

В марте 2016-го биологи предложили новое объяснение вымиранию мегалодона, в котором обычно обвиняют климатические изменения — образование Панамского перешейка и другие явления, способствующие глобальному похолоданию. Однако палеонтологи из Цюрихского университета пришли в выводу, что гигантских акул погубило падение видового разнообразия жертв и появление хищников-конкурентов.

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