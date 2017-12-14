Китаец попытался увезти из России зубы доисторической акулы

В учебно-научный музей Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) переданы 24 окаменелых зуба доисторической акулы. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 14 декабря, сообщила пресс-секретарь Уссурийской таможни Антонина Лочилова.

«Предметы, представляющие высокую археологическую научную ценность, были изъяты осенью 2016 года на таможенном посту "Полтавка", — рассказала Лочилова. — Гражданин Китая, следовавший из России на родину, пытался перевести их в багаже без соответствующего разрешения. Экспертиза показала, что изъятые объекты — зубы доисторического морского хищника, ископаемой акулы Otodus obliquus».

По решению суда артефакты были изъяты.

Изъятые при таможенном досмотре окаменелости Фото: пресс-служба Уссурийской таможни

Сотрудники музея университета считают, что артефакты могли быть найдены в Приамурье, сообщает РИА Новости

«В мире известно немало местонахождений, где встречаются зубы ископаемых акул. Но в нашем музее зубов этого вида нет, и теперь они разнообразят нашу экспозицию. Otodus obliguus интересен тем, что жил десятки миллионов лет назад и, предположительно, был предком мегалодона — самой большой акулы на Земле, достигавшей в длину 15 метров», — рассказала агентству главный хранитель фондов Учебно-научного музея ДВФУ Ирина Волвенко.

В экспозиции Зоологического музея ДВФУ есть и зуб самого мегалодона — окаменевший острый треугольник размером с ладонь. Новые экспонаты специалисты планируют поместить рядом с ним.

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