Выяснено происхождение загадочного пениса с английского пляжа

Специалистам удалось определить происхождение странного предмета, обнаруженного на берегу моря в английском графстве Сомерсет. Об этом сообщает издание Somerset Live.

В начале сентября местная жительница во время прогулки с собакой нашла на пляже предмет, напоминающий человеческий пенис и мошонку. Поисками его возможного обладателя занялась полиция, но после расследования выяснилось, что загадочный объект никогда не принадлежал человеку.

Ученые, в том числе к которым обратилось издание, не смогли идентифицировать необычную находку. Объяснение сумел предложить специалист по морской биологии Джошуа Дэвисон (Joshua Davison). Он полагает, что женщина нашла выброшенного на берег оболочника — хордовое животное, которое водится в океанах по всему миру. Эти существа прикрепляются к песку или камням на дне и пропускают через себя воду с планктоном.

Мертвого оболочника вполне можно спутать с пенисом, считает Дэвисон. Он добавил, что один из их видов называется Phallusia mammillata, где Phallusia происходит от греческого слова Φαλλός — пенис.

В сентябре сообщалось, что на пляже в Техасе обнаружили останки загадочного морского существа. Биологи предполагают, что они принадлежали острохвостому угрю.



