Загадочное существо с десятками щупальцев смутило вьетнамцев

Видео: dailymail.co.uk

Во вьетнамской провинции Кьензянг на берегу моря заметили странное существо. Об этом сообщает издание The Sun.

Оно напоминало ветвящееся растение, однако каждая ветка увенчивалась десятками извивающихся щупальцев. «Не знаю, животное это, растительность или что-то еще», — говорит экскурсовод Ду Нам Ду, который нашел неопознанное существо.

Местные жители, собравшиеся посмотреть на находку, прежде не сталкивались ни с чем подобным. В итоге существо отпустили обратно в море. «Это монстр, — пошутил один из присутствовавших. — Однажды он вернется из океана, но тогда будет в 10 раз больше».

В июле сообщалось, что жительница британского города Саутгемптон сняла на видео странное существо, напоминающее толстого червя с крысиным хвостом. Его длина составляла около 13 сантиметров.

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