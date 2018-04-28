Останки безглазого «речного чудовища» из Ливерпуля озадачили специалистов

Житель британского Ливерпуля обнаружил на берегу останки необычного животного. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

28-летний мойщик окон Шон Холл (Sean Hall) обратил на него внимание, когда прогуливался с коллегой возле реки Мерси. «Мы думали, что оно попало в беду, и решили проверить, не сможем ли помочь ему вернуться в море, — рассказал он. — Но оно было мертвое». У странного существа имелись клыки, но отсутствовали глаза, причем Холлу показалось, что их не было и раньше. Находка напомнила ему доисторическое речное чудовище.

Мужчина решил выяснить, что за зверь умер на берегу Мерси, и обзвонил различные организации, занимающиеся защитой животных, однако специалистам не удалось идентифицировать останки из-за сильного разложения. По словам морского биолога Леони Робинсон из Ливерпульского университета (Leonie Robinson), на фото может быть что угодно — от мертвой морской свиньи до рыбы-гренадера. В Королевском обществе по предотвращению жестокого обращения с животными предположили, что останки принадлежат какому-либо китообразному.

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Гренадеры или макрурусы — глубоководные рыбы, родственные треске. Встречаются виды, достигающие полутора метров в длину. Морские свиньи — это морские животные из отряда китообразные, напоминающие небольших дельфинов. Они вырастают до 1,6 метра в длину и весят до 60 килограммов.

20 марта сообщалось о том, что американец Джефф Уоррен нашел во время лодочной прогулки «нечто, больше похожее на лох-несское чудовище». Тогда глава Службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы США Дэн Эш объяснил, что, вероятно, это был разлагающийся труп акулы.

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