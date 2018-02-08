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На австралийском пляже обнаружили загадочное чудовище без глаз

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Жительница Австралии Шерри Симмонс (Sherry Simmons) обнаружила неопознанное существо во время прогулки по Маламбин Бич (штат Квинсленд). Об этом сообщает The Daily Star.

Поначалу женщина предположила, что перед ней — кусок окаменевшего дерева, но, подойдя поближе, поняла, что находка скорее когда-то была живым существом. Ткнув палкой, она почувствовала, что субъект мягкий. Глаз на неопознанном теле она не нашла.

Специалисты из тематического парка «Морской мир» предположили, что существо может быть морской коровой. Однако эксперты из окружного департамента штата Кливленд настаивают, что их коллеги ошибаются. Вторые видят в чудовище печень акулы, но не могут доказать свою гипотезу из-за того, что туша на стадии разложения.

Полиция обыскала пляж после обнаружения фотографий Симмонс, но ничего не обнаружила. Правоохранители полагают, что существо смыло приливом.

В декабре прошлого года на пляже в австралийском городе Эму Парк, штат Квинсленд, обнаружили останки странного существа длиной около полутора метров. Специалисты предположили, что чудовище могло быть мертвой темноперой серой акулой.

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