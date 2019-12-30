Уходящий год стал самым теплым в России за 100 лет

Среднегодовая температура в уходящем 2019 году побила рекорд и стала самой высокой с начала инструментальных метеонаблюдений в России в целом и в Москве в частности. Об этом заявил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

Он уточнил, что среднегодовая температура в Москве составила плюс 7,6-7,7. В прошлом году это значение было на 0,3 градуса меньше.

Вильфанд уточнил, что инструментальные наблюдения в России и в Москве ведутся с 1891 и 1879 года соответственно.

О том, что 2019 год может стать самым теплым в истории метеонаблюдений, Вильфанд заявил в начале декабря. По его словам, погода с января по ноябрь стояла очень теплая, температура воздуха была выше нормы. Аналогичная ситуация прогнозируется и в декабре. В конце 2018 года Вильфанд говорил, что у 2019 года есть все шансы стать самым теплым. Ранее самыми теплыми называли 2014-й, 2017-й и 2018 годы.

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