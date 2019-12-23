Россиянам пообещали экстремальное тепло

В европейской части России 23-24 декабря будет экстремально тепло, на 12-13 градусов выше нормы. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По словам Вильфанда, погода будет «либо как в середине октября, либо как в первой декаде апреля» — то есть она либо на «два с половиной месяца отстает, либо на три месяца опережает». В Санкт-Петербурге температура составит 4-6 градусов, в Крыму и на Кубани — до 17 градусов, обещают синоптики. Это связано с переносом воздушных масс со Средиземного моря.

В Западной Сибири ожидается резкий перепад температуры от аномально теплой до аномально холодной к концу недели. При этом морозы в Новосибирской, Томской, Омской областях будут достигать 30-32 градусов, в Красноярском крае — 30-40 градусов. Такие показатели ниже нормы, они связаны с миграцией антициклонов.

В Карелии, на севере Поволжья ожидаются сильный снег, мокрый снег и гололед. В Татарстане в понедельник и во вторник прогнозируются снег, мокрый снег, ледяной дождь и сильная гололедица. В Амурской области в первой половине недели ожидаются морозы до минус 40 градусов. Это ниже нормы на 7-10 градусов.

Ранее сообщалось, что в последнюю неделю года в азиатской части России установится морозная погода, а в центральной части европейской территории будет довольно тепло. Самые сильные морозы придут на Дальний Восток. На севере Амурской области температура опустится до минус 48 градусов, а на юге Якутии похолодает до минус 40.

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