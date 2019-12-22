Синоптики рассказали о погоде на Новый год в Москве

На неделе с 23 по 29 декабря в Москве будет тепло, а к Новому году придет похолодание. Об этом в воскресенье, 22 декабря, со ссылкой на ситуационный центр Росгидромета сообщает RT.

По данным синоптиков, к 31 декабря в столицу с Урала должен прийти холодный воздух. Таким образом, температура в новогоднюю ночь, вероятнее всего, будет близка к многолетним данным — ожидается небольшой минус и снег. Что до теплой погоды, то она сохранится в городе до пятницы, 27 декабря.

Ранее стало известно, что в день зимнего солнцестояния, 22 декабря, температура воздуха практически во всех регионах России превышает климатическую норму.

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