Москвичам рассказали о погоде перед Новым годом

Перед Новым годом в Москву может прийти похолодание и в столице ожидается долгожданный снег. Об этом ТАСС рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, предварительные расчеты синоптиков показывают, что в последнюю неделю декабря существует вероятность понижения температуры, а вместе с ней — и выпадения снега. «Снега пока мы не видим до конца этой недели и первой половины следующей», — добавил метеоролог.

Вильфанд подчеркнул, что это не точный прогноз, а «только возможность». Он отметил, что современные технологии позволяют специалистам прогнозировать температуру с высокой точностью только на пять дней, осадков — на два-три дня вперед.

Ранее в разговоре с агентством «Москва» Роман Вильфанд говорил, что в последние дни декабря в столицу могут прийти десятиградусные морозы. Он рекомендовал москвичам начать точить коньки. «Можно сказать смело, что на коньках еще можно будет покататься в этом году», — указывал он.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!