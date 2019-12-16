Ждущим снег москвичам посоветовали надеяться на волшебство

В ближайшее время в Москве снега не ожидается, в связи с чем жителям столицы посоветовали надеяться на «волшебство, которое бывает перед Новым годом». Об этом заявил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, снежный покров образуется не раньше третьей декады декабря, но точных прогнозов у синоптиков пока нет из-за неустойчивости погоды. «До начала третьей декады не видно снега, но это и не значит, что он и потом выпадет», — сказал Вильфанд.

«Снег выпадает, когда температура низкая и циклоническая деятельность, а у нас включительно до четверга температура высокая, осадки будут выпадать, но именно осадки: дождь, мокрый снег», — пояснил Вильфанд.

В понедельник, 16 декабря, в Москве ожидается от одного до трех градусов тепла, во вторник и среду, 17 и 18 декабря, — до четырех градусов, в четверг, 19 декабря, — до восьми. В пятницу, 20 декабря, произойдет резкое похолодание, но без снега. На выходных температура может упасть до минус двух.

«Все время меняется погода, но природе не до снега как-то. Будем надеяться на волшебство, которое бывает перед Новым годом», — отметил синоптик.

Ранее Вильфанд заявил, что уходящий 2019 год с большой вероятностью станет самым теплым за всю историю метеонаблюдений в России.

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