Россиянам объяснили декабрьские погодные аномалии

Погодные аномалии в России, при которых температура воздуха превышает норму, связаны с перемещением теплого атлантического воздуха. Об этом рассказал принадлежащему Григорию Березкину РБК исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что в азиатской части страны воздух прогрелся на 15-16 градусов выше нормы. По словам синоптика, в ближайшие дни дневная температура будет приближаться к оттепели, что является крайне редким явлением.

Вильфанд рассказал, что особенно заметна природная аномалия в Сибирском регионе, где температура сейчас похожа на европейскую. Синоптик объяснил, что атлантический воздух переносится через Западную Сибирь, Урал и Западную Европу. «И эти воздушные массы изменяются и трансформируются», — добавил Вильфанд.

Ранее синоптики сообщили, что на большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии. По данным Гидрометцентра, в отдельных районах страны столбик термометра поднялся на 16 градусов выше нормы. В зоне положительной аномалии окажется почти вся территория страны за исключением юга Европейской части и некоторых районов Дальнего Востока.

6 декабря Вильфанд заявил, что уходящий 2019 год с большой вероятностью станет самым теплым за всю историю метеонаблюдений в России.

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