2019 год назвали самым теплым в истории России

Уходящий 2019 год с большой вероятностью станет самым теплым за всю историю метеонаблюдений в России. Об этом заявил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает агентство «Москва».

Вильфанд отметил, что погода с января по ноябрь стояла очень теплая, температура воздуха была выше нормы. Аналогичная ситуация прогнозируется и в декабре.

В конце 2018 года Вильфанд говорил, что у 2019 года есть все шансы стать самым теплым. Ранее самыми теплыми называли 2014-й, 2017-й и 2018 годы.

6 декабря Вильфанд сказал, что сейчас предсказать погоду на новогоднюю ночь могут только шаманы. Синоптики же способны прогнозировать ее только на две недели вперед из-за хаотичности атмосферы.

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