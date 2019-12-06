Вильфанд посетовал на отсутствие шаманов в Гидрометцентре

Наука принципиально не может предсказать погоду на новогоднюю ночь 6 декабря — это доступно лишь шаманам. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

Вильфанд рассказал, что, согласно шаманизму, в человека вне зависимости от его воли вселяется дух, который позволяет ему общаться с «верхними и нижними эшелонами», после чего он может интерпретировать знания и сообщать их другим. «Я перед такими метеорологами снимаю шляпу, кепку, шапку и смотрю на них с восхищением. К сожалению, в Гидрометцентре таких людей нет», — посетовал Вильфанд.

По его словам, из-за хаотичности атмосферы потолок прогнозов погоды — две недели. Фактически точные прогнозы даются на пять-шесть дней, через два-три года период увеличится на семь дней. Вильфанд отметил, что уважающая себя метеорологическая структура не может прогнозировать дальше, чем на десять дней.

Ранее сообщалось, что в восточно-европейской части России после снежных осадков начнутся оттепели, при этом потепление в европейской части страны окажется продолжительным. В Москве оттепели сохранятся до начала следующей недели. В субботу, воскресенье и понедельник станет прохладнее, снова возможны осадки.

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