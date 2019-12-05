Россиянам пообещали продолжительное потепление

В восточно-европейской части России после снежных осадков начнутся оттепели, при этом потепление в европейской части страны окажется продолжительным. Об этом сообщил портал «Метеовести».

Снегопады на юге страны были связаны с вторжением холодного воздуха, однако на севере их спровоцировал холодный фронт. Наибольшее количество осадков ожидается в Заполярье — там за сутки может выпасть около 20 миллиметров.

В Москве оттепели сохранятся до начала следующей недели. В субботу, воскресенье и понедельник станет прохладнее, снова возможны осадки. Из-за того, что температура будет колебаться около нулевой отметки, опять повысится вероятность возникновения ледяных дождей и гололеда.

Ранее сообщалось, что в декабре в ряде российских регионов ожидается аномально теплая погода. Однако температура будет меняться скачкообразно — подобные изменения будут характерны для всего декабря. При этом на 40 процентах территории Росгидромет прогнозирует температуру в декабре выше нормы.

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