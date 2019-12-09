Россиян предупредили о погодных аномалиях

На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, в отдельных районах страны столбик термометра поднялся на 16 градусов выше нормы. В зоне положительной аномалии окажется почти вся территория страны за исключением юга Европейской части и некоторых районов Дальнего Востока.

Наибольшую температурную аномалию стоит ожидать на северо-востоке европейской территории России, на полярном Урале и в Сибири. Причиной стал циклон с севера Атлантики, который принесет сильный ветер со снегом на Северо-Запад и теплые воздушные массы на восток. Когда циклон начнет движение на юго-восток, область аномалий начнет смещаться с Полярного Урала на северные и центральные районы Красноярского края и в район Байкала.

Ранее сообщалось, что Москва «перейдет на зимний режим» в четверг, 12 декабря. Как спрогнозировали в Гидрометцентре, во второй половине недели ночью преимущественно будет минус два — минус семь, дневные температуры тоже отрицательные.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru



