Москвичам назвали дату прихода зимы

Москва «перейдет на зимний режим» в четверг, 12 декабря. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«С четверга уже небольшой минус. Прогнозируем, что преимущественно ночные температуры во второй половине недели минус два — минус семь, дневные тоже отрицательные», — отметил синоптик.

Кроме того, по словам Вильфанда, солнечная погода в Москве также наступит в четверг, 12 декабря, и продержится до субботы, 14 декабря. «В декабре каждый солнечный час — это счастье, потому что в этом месяце самый короткий световой день», — сказал он.

Ранее Вильфанд заявил, что погода в Москве «отстает» примерно на месяц. Так, по его словам, в начале недели температура в столице будет превышать норму на 5-6 градусов.

25 ноября синоптики сообщили, что в декабре в России будут наблюдаться температурные аномалии. В Москве ожидаются «температурные качели». Отмечалось, что даже в периоды похолодания погода будет аномально теплой.

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