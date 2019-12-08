Москвичам пообещали осеннюю погоду в декабре

В начале недели температура в Москве будет выше нормы на 5-6 градусов, погода «отстает» примерно на месяц. Об этом заявил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Погода совсем не декабрьская, температуры положительные. Начиная с середины недели, отклонения [от нормы] тоже будут положительными, но в среду столбики термометров будут приближаться к нулю», — отметил он.

Кроме того, по словам синоптика, осеннее тепло ожидается и в других регионах России. Это связано с зональным процессом переноса воздушных масс из Атлантики, которые распространяются даже на Красноярский край и Якутию.

6 декабря Вильфанд заявил, что уходящий 2019 год с большой вероятностью станет самым теплым за всю историю метеонаблюдений в России. Ранее самыми теплыми называли 2014-й, 2017-й и 2018 годы.

25 ноября синоптики сообщили, что в декабре в России будут наблюдаться температурные аномалии. В Москве ожидаются «температурные качели». Отмечалось, что даже в периоды похолодания погода будет аномально теплой.

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