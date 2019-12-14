В Гидрометцентре объяснили аномальное потепление в европейских регионах России

Аномальное потепление в европейских регионах России объясняется поступлением масс очень теплого воздуха из южной части Атлантического океана и со Средиземного моря. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает RT в субботу, 14 декабря.

По словам специалиста, если раньше погодная картина «отставала» от календаря приблизительно на месяц, теперь этот период вырос до полутора месяцев. Температура воздуха в центре европейской России будет превышать норму на 7-8 градусов.

Вильфанд отметил, что солнце в такой погодной аномалии не играет никакой роли — его энергия сейчас минимальна, так как через неделю наступит день зимнего равноденствия.

«Поэтому солнце, находясь над горизонтом, никак не влияет на температуру. Поэтому практически нет суточного хода и температура днем и ночью будет почти одинаковая», — пояснил Вильфанд, отметив, что похолодание ожидается лишь в следующую пятницу.

Ранее в субботу сообщалось, что в ближайшие дни в европейской части России погода будет аномально теплой. Температура превысит свои обычные для этого времени значения на 5-8 градусов и будет похожа на ноябрьскую, пообещали синоптики.

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