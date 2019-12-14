Россиянам пообещали аномально теплую погоду

В ближайшие дни в европейской части России погода будет аномально теплой, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Температура превысит свои обычные для этого времени значения на 5-8 градусов и будет похожа на ноябрьскую, пообещали синоптики. Самое большое отклонение от нормы россияне смогут наблюдать в северо-восточных районах: в Ненецком автономном округе и Республике Коми вместо 30-градусных морозов ожидается минус 10-15 градусов, днем минус 3-8, а местами «оттепель». «Причина такой аномалии — атлантические циклоны, которые перемещаются вдоль арктического побережья и несут с собой очень теплый воздух Атлантики», — сообщает Гидрометцентр.

Центральный район в субботу окажется в области повышенного атмосферного давления, в отдельных районах ожидаются небольшие осадки, возможны туман и гололед. Ночью температура составит от нуля до минус пяти градусов, днем — от минус четырех до плюс трех градусов. В воскресенье ожидаются дождь и мокрый снег, ветер до 15 метров в секунду, температура повысится на 2-3 градуса.

В Санкт-Петербурге на выходных ночная температура составит около нуля, днем до 2 градусов тепла. В Москве в субботу ожидается преимущественно без осадков, в течение суток температура будет около нуля градусов. В воскресенье в столице пройдет дождь и мокрый снег, воздух прогреется до плюс 3 градусов. Понедельник также будет теплым и с осадками, отмечают метеорологи.

Кроме того, в Мурманской, Архангельской и Вологодской областях ожидается от нуля до минус 5 градусов. В Карелии, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях — около нуля и мокрый снег с дождем. В Поволжье ночью на выходных прогнозируется до 15 градусов мороза, днем — минус 2-7. На юге европейской территории местами пройдут осадки в виде дождя и снега, в отдельных районах ожидаются туманы, отложение гололеда и изморози. В Крыму в выходные пройдут небольшие дожди.

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