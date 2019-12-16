Россиянам рассказали о погоде в январе

В январе на востоке Центрального округа России, на юге европейской части, в Поволжье и на Урале, кроме Челябинской области, будет теплее обычного. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, пишет «Российская газета».

Небольшое потепление также ожидается на севере Сибири, в Амурской области, Хабаровском крае и на западе Якутии. В Москве показатели будут превышать норму минус 10-15 градусов ночью и минус 5-10 градусов днем на один градус.

Холоднее нормы в январе будет на западе Мурманской области, на севере и юго-западе Карелии, а также на западе Ленинградской области. Прохладная погода установится в Омской, Новосибирской и Кемеровской областях, Алтайском крае и Туве. Сильные заморозки без осадков ожидаются на северо-востоке Дальневосточного округа: на Чукотке, северо-востоке Якутии и континентальных районах Магаданской области. В центральных областях страны возможны снегопады.

Ранее сообщалось, что температура зимой 2019 года в России постоянно скачет из-за перемены климата. Глобальное потепление передвигается в сторону глобального похолодания, и, когда переход завершится, начнется похолодание. В 2030 году россияне почувствуют значительное изменение климата.

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