Россиянам рассказали о погоде в последнюю неделю года

В последнюю неделю года в азиатской части России установится морозная погода, а в центральной части европейской территории будет довольно тепло. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. Ее слова приводит «Российская газета».

Отмечается, что в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидаются метели и снег. Из-за сибирского антициклона в центре и на юге Красноярского края и в Иркутской области температура воздуха опустится до минус 30 градусов ночью и минус 20 днем. Около 20 градусов мороза также прогнозируется на Урале.

Паршина отметила, что самые сильные морозы придут на Дальний Восток. На севере Амурской области температура опустится до минус 48 градусов, а на юге Якутии похолодает до минус 40.

В Москве в начале недели ожидается до 8 градусов тепла. Однако в среду, 25 декабря, в столицу придет небольшое похолодание. В среднем температура воздуха будет колебаться от нуля до 5 градусов выше нуля.

Ранее сообщалось, что температура зимой 2019 года в России постоянно скачет из-за перемены климата. Глобальное потепление передвигается в сторону глобального похолодания, и, когда переход завершится, начнется похолодание. В 2030 году россияне почувствуют значительное изменение климата.

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