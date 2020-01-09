Москвичам пообещали перемены в зимней погоде

Нынешняя так называемая крымская зима в Москве скоро сменится на европейскую. На следующей неделе начнутся перемены в погоде, город покроется устойчивым слоем снега на фоне мягких температур. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, на протяжении всей предстоящей недели днем температура воздуха составит около нуля градусов. Ночью она будет уходит в минус и к следующему воскресенью достигнет минус семи градусов.

При нынешней погоде снежный покров сможет не таять, и к началу недели его высота составит семь-двенадцать сантиметров. Синоптик отметил, что это ниже нормы, которая составляет 20-25 сантиметров.

Ранее специалисты «Фобоса» предсказали аномальное тепло жителям европейской части России. Согласно прогнозам, погода будет ветреная, изменчивая, но умеренно теплая. Периодически стоит ожидать краткосрочные морозы.

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