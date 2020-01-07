Россиянам пообещали аномально теплую неделю

Почти по всей территории России до конца текущей недели сохранится аномально теплая погода. Об этом во вторник, 7 января, рассказал ТАСС исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он также не исключил, что превышение температурных норм может продолжиться и в дальнейшем. 8 января жителей южной половины европейской части России ожидают отклонения от обычных значений: плюс 4-8 градусов. В Северо-Западном федеральном округе температура воздуха достигнет 12 градусов тепла. Кроме того, на азиатской территории страны отклонение составит от 12 до 20 градусов выше нормы.

В Москве и Московской области до вечера 7 января сохранится минусовая температура, в конце дня ожидается снег. «Днем завтра такие же значения, только до 2 градусов со знаком плюс и небольшие осадки, возможно, мокрый снег. Определенно можно сказать, что будет гололедица, ветер 5-7 метров в секунду», — заключил Вильфанд.

Ранее синоптики уже предупреждали, что жителей европейской части России в январе ожидает аномальное тепло. В атмосфере будет преобладать западно-восточный перенос воздушных масс из умеренных широт Атлантического океана. Как пояснили специалисты, в этом случае активная деятельность циклонов происходит на широте полярного круга, циклонические вихри следуют один за другим с запада на восток, а антициклоны формируются на широте ниже 40 градусов.

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