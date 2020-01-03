Россиянам рассказали о самом жарком годе

2019 год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в России с 1877 года. Об этом в пятницу, 3 января, рассказал ТАСС исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Это был самый жаркий год в Москве, он на 0,3-0,4 [градуса] превысил предыдущий рекордный год», — отметил синоптик.

Год был самым жарким и для центральной части европейской территории России, где метеонаблюдения ведутся с 1891 года. В Сибири и северных районах Дальнего Востока 2019-й оказался «вторым самым теплым в ранжированном температурном ряду самых теплых лет», добавил Вильфанд.

Ранее метеорологи предупредили, что в январе 2020 года большинство россиян ждет теплая погодная аномалия.

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