Москвичам рассказали о погоде в первые дни года

В Москве в первые дни 2020 года ожидается понижение температуры воздуха и небольшой снег. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По его словам, в новогоднюю ночь температура воздуха будет преимущественно отрицательной, временами возможен небольшой снег. В среду, 1 января, в столице ожидается низкое атмосферное давление и небольшое похолодание. Температура будет колебаться от минус четырех градусов до одного.

Ранее стало известно, что 31 декабря в Москве ожидаются резкие перепады давления, которые метеорологи называют «барической пилой». По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова, скачки вызваны неоднократным повышением и понижением температуры воздуха. Так, в субботу, 28 декабря, днем будет от нуля до плюс двух градусов. В воскресенье, 29 декабря, — минус четыре-пять градусов. 30 и 31 декабря температура вернется к плюсовым значениям, после чего опять начнется небольшое похолодание.

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