Россиянам предсказали «барическую пилу» на Новый год

Резкие перепады давления, которые метеорологи называют «барической пилой», придут в Москву к Новому году, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, скачки атмосферного давления начнутся 31 декабря и продлятся несколько дней. Синоптик объяснил, что они будут вызваны неоднократным повышением и понижением температуры воздуха. Так, в субботу, 28 декабря, днем на улице будет от нуля до плюс двух градусов. В воскресенье, 29 декабря, — минус четыре-пять градусов. 30 и 31 декабря температура вернется к плюсовым значениям, после чего опять начнется небольшое похолодание. «Но ненадолго, буквально на два или три дня. Затем снова подходит циклон и теплая воздушная масса», — добавил Синенков, отметив, что «конца этому процессу в погоде не просматривается».

Ранее исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал, в столице дождь и мокрый снег 31 декабря.

Нынешняя зима в Москве будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких.

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