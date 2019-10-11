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Москвичей предупредили о новой «барической пиле»

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В Москве в пятницу и в выходные ожидается новая «барическая пила» — резкие скачки атмосферного давления. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

11-го, 12-го и 13 октября атмосферное давление будет «скакать вверх и вниз», утверждает Синенков. В пятницу ожидается давление в 745 миллиметров ртутного столба, в субботу — 736, а в воскресенье снова 745. Он отметил, что ветер может быть как умеренным, так и сильным.

Температура в субботу не поднимется выше 10-11 градусов, целый день будет идти дождь. В воскресенье ожидается небольшой кратковременный дождь, а температура — на уровне 10-12 градусов.

В прошлые выходные Москва оказалась в области пониженного атмосферного давления — «барической ложбине». В городе прошел первый снег с дождем. В конце сентября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что с октября по март в России ожидаются температурные аномалии.

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