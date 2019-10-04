Москвичей предупредили о «барической ложбине» и первом снеге

В ближайшие выходные Москва окажется в области пониженного атмосферного давления — барической ложбине. Также в городе пойдет первый снег с дождем. Об этом сообщил заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев, передает агентство «Москва».

По его словам, погода «будет более ненастной уже в самой ближней перспективе» и изменится с солнечной на облачную с дождем. Ночная температура по Москве и области будет в районе 2-7 градусов, днем — 8-10 градусов. В воскресенье, 6 октября, ожидается похолодание до 3-5 градусов и мокрый снег.

«Можно сказать, что это первый снег в Москве. Снежный покров вряд ли образуется, снег, скорее всего, быстро растает, так как днем преобладает плюсовая температура», — сказал синоптик, уточнив, что снег также пойдет и в начале следующей недели. В понедельник, 7 октября, температура в городе составит 1-6 градусов днем. Ночью может похолодать до минус двух.

30 сентября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в большинстве российских регионов в октябре ожидается теплая погода. Теплее, чем обычно, будет в Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах, в Приволжском и Южном округах, а также в Сибири и на Дальнем Востоке.

В конце сентября Вильфанд предупредил, что с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. По его словам, в этот период необычно теплая погода будет на севере, а также в европейской и азиатской частях страны. На юге при этом ожидаются сильные холода.

Также Гидрометцентр сообщал, что температура воздуха в России в ближайший отопительный сезон с октября по март будет около или выше нормы. Так, она превысит нормальные значения за полярным кругом, но на юге Сибири и Дальнего Востока, наоборот, будет холоднее, чем обычно. При этом в Якутии ожидается холодный январь, но в целом по России температуры будут на уровне нормы. В Центральном федеральном округе февраль будет холоднее, чем в прошлом году.

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