Москвичам рассказали о погоде 31 декабря

Дождь и мокрый снег ожидаются в Москве 31 декабря, рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом сообщается на сайте метеослужбы в четверг, 26 декабря.

Он уточнил, что во вторник днем температура будет выше нуля.

22 декабря в Росгидромете сообщили, что к Новому году в столицу придет похолодание. Холодный воздух будет двигаться с Урала. Ожидается, что в новогоднюю ночь будет небольшой минус и снег.

В середине декабря синоптики затруднились назвать сроки появления снега в столице. Местным жителям посоветовали надеяться на волшебство.

Ранее сообщалось, что этой зимой температура в столице будет на один-два градуса выше климатической нормы, она станет одной из самых мягких. Синоптики называют такие зимы вишневыми.

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