Москвичам пообещали небольшой снег

В конце недели в Москве выпадет небольшой снег, но погода останется «довольно теплой». Об этом заявила ведущий специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, передает РИА Новости.

По ее словам, осадки в виде снега возможны с пятницы, 27 декабря, по воскресенье, 29 декабря. «Ляжет ли он [снег] на землю — пока сказать сложно, пока еще земля довольно теплая», — отметила Позднякова.

Со среды, 25 декабря, по четверг, 26 декабря, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью будет около нуля, в дневные часы — от двух до трех градусов.

«Дневная температура в центре города останется положительной <...>, на большей же части территории Москвы она будет около нуля либо слабо отрицательной. И это как раз дает нам надежду на то, что тот снежок, который у нас выпадет, у нас все-таки задержится на траве», — добавила Позднякова.

Ранее синоптики посоветовали ждущим снег москвичам надеяться на волшебство. По словам исполняющего обязанности директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда, снежный покров образуется не раньше третьей декады декабря, но точных прогнозов у синоптиков пока нет из-за неустойчивости погоды. «До начала третьей декады не видно снега, но это и не значит, что он и потом выпадет», — сказал Вильфанд.

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