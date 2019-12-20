Москвичам посоветовали забыть о снеге

В ближайшие пять-семь дней снега в Москве ждать не стоит, температура воздуха будет доходить до шести градусов тепла. Об этом РИА Новости сообщил исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«При температуре до плюс шести градусов о снеге можно временно забыть», — сказал он.

Метеоролог отметил, что 19 и 20 декабря в столице побиты температурные рекорды. В выходные ожидаются плюсовые температуры после небольшого понижения. «И потом опять прогнозируем такие же температуры, как сейчас, до плюс шести градусов», — добавил он.

Ранее Вильфанд говорил, что существует вероятность похолодания в московском регионе к Новому году — тогда в городе, наконец, выпадет снег. По его словам, десятиградусные морозы придут в столицу в последних числах декабря.

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