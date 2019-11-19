Россиянам раскрыли способы пережить резкую смену давления

Гипертоникам во время изменения давления стоит обязательно соблюдать схему лечения препаратами, которые назначил врач. При этом лекарство нужно принимать, даже если артериальное давление находится в норме. Об этом рассказала главный специалист по медицинской профилактике Минздрава России по Центральному федеральному округу Екатерина Иванова, пишет газета «Вечерняя Москва».

Иванова отметила, что людям с патологиями стенок сосудов надо соблюдать щадящий режим, а также снизить физическую нагрузку на 2-3 дня и вести спокойный образ жизни. Специалист также сообщила, что фактором риска для людей с патологиями сосудов и сердца является соль.

По словам медика, проблемы с самочувствием у метеозависимых людей начинаются в день изменения давления и отстают на сутки. Она добавила, что понятия аномально низкого или высокого давления не существует — на человека действует быстрая смена давления, особенно если есть патологии сосудов. Иванова подчеркнула, что если давление изменилось и держится более трех дней, организм приспособится, даже если давление выше обычного.

Ранее сообщалось, что атмосферное давление в Москве начнет повышаться с 20 ноября, после чего наступит нормальная зима. Похолодание начнется во вторник, 19 ноября. Со среды, 20 ноября, нулевые температуры будут не только ночью, но и днем.

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