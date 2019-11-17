Москвичам предрекли скорый приход климатической зимы

Жителей Москвы с 21 ноября ожидают минусовые температуры. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

По его словам, именно тогда с опозданием в 11 суток в столицу придет климатическая зима. «Под этим подразумевается переход среднесуточной температуры в устойчивые отрицательные значения. То есть ночью минус два-семь, днем ноль», — сказал он.

Как отметил синоптик, по-настоящему снежная зима придет только 1 декабря, а до этого в городе будет сохраняться малооблачная погода и засушливость. До 21 ноября температура воздуха в Москве будет колебаться от трех до шести градусов тепла, добавил Тишковец.

15 ноября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что ноябрь является самым хмурым и «депрессивным» месяцем с точки зрения метеорологов. В это время понижается атмосферное давление и возникает циклоническая деятельность. По словам синоптика, в этом месяце россиянам для «профилактики» плохого настроения нужно больше времени проводить с семьей и близкими, а также посещать театры, выставки и концерты.

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