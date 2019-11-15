Россиянам назвали самый «депрессивный» месяц в году

Самым хмурым и «депрессивным» месяцем с точки зрения метеорологов является ноябрь — в это время понижается атмосферное давление и возникает циклоническая деятельность, которая формирует облака. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Вильфанд отметил, что область низкого давления называется «депрессией». Он добавил, что именно ноябрь и первая половина декабря — самые облачные периоды.

Синоптик посоветовал россиянам для «профилактики» плохого настроения больше времени проводить с семьей и близкими, а также посещать театры, выставки и концерты.

Ранее Вильфанд посоветовал не относиться к холодному периоду в России как к аномальному и отметил, что похолодание временное и продлится несколько дней. Он пояснил, что подобные антициклоны формируются каждый год и ничего необычного в этом нет. Так он отреагировал на сообщения о том, что на Урал и Сибирь надвигается аномально холодная погода.

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