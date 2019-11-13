На Россию надвигаются аномальные холода

На Урал и Сибирь надвигается аномально холодная погода — во второй половине текущей недели на азиатской территории России ожидается арктический антициклон. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, сообщает «Российская газета».

По словам Паршиной, 14 ноября температуры значительно понизятся в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях. В Алтайский край придут сильные ветра, там ожидаются метели. В Омской области возможно до минус 15 градусов днем, и минус 30 градусов ночью.

В Свердловской области ночью ожидается до минус 25, в Иркутской — до минус 40 градусов. Днем в регионах температура может опуститься до 9—14 градусов ниже нуля. В Архангельской, Мурманской областях и Карелии прогнозируются обильные снегопады, сугробы могут вырасти до 30 сантиметров.

При этом в европейской части России, в том числе в Москве, ожидается комфортная погода. Так, синоптики прогнозируют отсутствие осадков, 14 и 15 ноября до плюс 6 градусов. 17 ноября ночью ожидается похолодание до минус одного градуса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что ощущение человеком погоды зависит от трех элементов — температуры на термометре, влажности и скорости ветра. Например, человеку может казаться, что на улице теплее, чем показывает термометр, если при морозе нет ветра и есть солнце. При этом, если при почти нулевой температуре будет идти сильный дождь и наблюдаться порывистый ветер, то человек будет ощущать дискомфорт как при минус 13 градусов.

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