Россиянам объяснили значение «ощущается как» в прогнозах погоды

Ощущение погоды человеком зависит от трех элементов — от температуры на термометре, от влажности и от скорости ветра. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По словам Вильфанда, температура на термометре и «по ощущениям» может различаться на 2-3 градуса, а может и на 10-15 градусов. При этом температура не всегда ощущается ниже, чем показывают термометры. Например, человеку может казаться, что на улице теплее, чем показывает термометр, если при морозе нет ветра и есть солнце. При этом, если при почти нулевой температуре будет идти сильный дождь и наблюдаться порывистый ветер, то человек будет ощущать дискомфорт как при минус 13 градусов.

Ранее Вильфанд рассказал, что «стремительное» изменение климата в России приводит к таким экстремальным погодным явлениям, как сильные морозы в одних регионах и «волны тепла» — в других. Они не только нарушают работу крупных экономических объектов страны, но и представляют угрозу жизням людей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru