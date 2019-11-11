Россиянам раскрыли причины зимних температурных аномалий

Зимой температурных аномалий в два раза больше, чем летом, потому что солнце не может компенсировать влияние холодных масс. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

Вильфанд пояснил, что летом изменчивость температуры «примерно в два раза меньше», чем зимой. Он уточнил, что зимой практически нет солнца, а летом оно оказывает влияние даже на очень холодный воздух. По его словам, превышение климатической нормы на 10 градусов было бы практически невероятно летом.

Ранее сообщалось, что климатическая зима в Москве наступит не раньше конца ноября. Синоптики также сообщали, что предстоящей зимой температура в столице будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких. Такие зимы называют «вишневыми».

У аномально теплой зимы, которую предсказывают синоптики, нет никакого негативного эффекта — она поспособствует экономии коммунальных служб на отоплении и реагентах, рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. Синоптик отметил, что в такое время года уже мог лежать снег и были бы минусовые температуры.

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