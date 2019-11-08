Метеорологи раскрыли последствия «вишневой» зимы для России

У аномально теплой зимы, которую предсказывают синоптики, нет никакого негативного эффекта — она поспособствует экономии коммунальных служб на отоплении и реагентах. Об этом рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, передает телеканал «Звезда».

Синоптик отметил, что в такое время года уже мог лежать снег, и были бы минусовые температуры.

Варакин также не согласился с тем, что зиму назвали «вишневой». По его словам, наименование зимы не имеет никакого значения, а чрезвычайные ситуации могут происходить и при теплой, и при холодной температуре.

Ранее стало известно, что предстоящей зимой в Москве температура будет на один-два градуса выше климатической нормы, она станет одной из самых мягких. Отмечается, что синоптики называют такие зимы «вишневыми». Ожидается, что в определенные периоды средняя температура сезона будет отклоняться от нормы более чем на четыре градуса.

За последние 140 лет в российской столице было зафиксировано семь так называемых вишневых зим. Самая теплая наблюдалась в 1960-1961 годах — тогда средняя температура превысила норму на 4,9 градуса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru